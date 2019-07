Verdi al Torino, nuovo contatto Giuntoli-Bava: Cairo vuole stringere e arriva a 20 mln, ADL fissa il prezzo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di TuttoSport in edicola fa il punto sull'affare Verdi-Torino. Massimo Bava e Cristiano Giuntoli, i due diesse, si sono sentiti per telefono. Il Toro, al momento, ha allentato la presa su Mario Rui per concentrarsi su Simone Verdi. Anche perché il giocatore ha manifestato, nei confronti del Napoli, il suo interesse per la maglia granata. La trattativa non si è mai interrotta.

Verdi al Torino, la nuova offerta di Cairo