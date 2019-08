L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Simone Verdi: "Il Torino continua a seguire Simone Verdi, ma non è intenzionato a pagare i 25 milioni richiesti. Si tratta, comunque, di un giocatore che ha convinto poco nella passata stagione, tant’è che Ancelotti gli ha preferito Younes. Ed è per questo che la cifra richiesta non corrisponde al rendimento dell’ex bolognese"