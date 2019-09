SKY - Verdi-Torino operazione quasi definita: 25mln bonus compresi fra prestito e obbligo di riscatto! Spunta la percentuale su futura rivendita

Calciomercato Napoli - E' senza ombra di dubbio la trattativa più calda in questo ultimo giorno di mercato quella sulla quale stanno lavorando il Napoli ed il Torino. I due club, infatti, stanno cercando l'accordo per l'approdo in granata di Simone Verdi, giocatore che andava verso la riconferma ma per il quale oggi questa pista, in piedi praticamente da due mesi, si è di nuovo fatta a dir poco calda.

Simone Verdi e Dries Mertens

Verdi al Torino, cifre e dettagli: operazione quasi definita

Affare Verdi al Torino, le ultime sulla trattativa. Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato a Sky Sport 24 della trattativa, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Verdi al Torino è l'operazione imbastita, avanzata e quasi definita. C'è ancora quel 'quasi', Cairo non ha mai mollato Verdi. L'affare è di 25 milioni fra prestito e obbligo, bonus compresi. C'è una percentuale su futura rivendita, bisogna definire la trattativa".

Intanto, a Milano nella sede del Torino, è iniziato l'incontro fra Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, e il presidente Urbano Cairo: in allegato il video di Sky Sport.