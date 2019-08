Verdi-Sampdoria, da Genova: i doriani virano su un altro attaccante, pronta l'accelerata decisiva!

Ultimissimo calcio mercato Napoli - Il Napoli, oltre al capitolo acquisti, deve inevitabilmente pensare anche alle cessioni ed agli addii ed in tal senso la situazione Simone Verdi non è delle più semplici. Il calciatore ex Bologna, infatti, potrebbe restare in azzurro se non dovessero arrivare rinforzi per la trequarti che ha in mente Carlo Ancelotti e forse anche per questo, a quanto pare, una delle squadre che maggiormente aveva manifestato interesse nei suoi confronti, vale a dire la Sampdoria, sembra essere pronta a virare con convinzione su un'altra pista.

Verdi Sampdoria

Secondo quanto riportato dal quotidiano genovese "Il secolo XIX", infatti, i doriano starebbero accelerando in maniera importante per Kamano, attaccante fantasioso attualmente in forza al Bordeaux e che piace e non poco al club ligure soprattutto per la sua duttilità. In questo momento, dunque, sarebbero finiti in secondo piano i nomi di Rigoni e di Ben Arfa, oltre a quello di Simone Verdi.