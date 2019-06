Tuttosport - De Laurentiis vuole rivalutare Verdi: tre club interessati a lui

Ultimissime calcio Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio al calciomercato, riferendo gli ultimi aggiornamenti sulle strategie della Ssc Napoli.

Ounas dovrebbe lasciare il Napoli, ma solo in prestito per permettergli l’attesa esplosione in serie A, mentre per Simone Verdi fa fatto un discorso diverso. Esterno talentuoso, è stato protagonista di una annata non proprio positiva, anche per qualche acciacco muscolare di troppo. Un anno fa il Napoli lo prese dal Bologna per la somma di 25 milioni di euro, cifra che lo colloca al quarto posto nella graduatoria dei calciatori per i quali il Napoli di De Laurentiis ha speso di più per il cartellino. Su Verdi c’è l’interessamento del Torino, della Sampdoria e dell’Atalanta, però De Laurentiis lo vuole girare solo in prestito per far rivalutare l’investimento.