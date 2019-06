Verdi-Mario Rui, il Torino fa sul serio. Tuttosport: "De Laurentiis chiede 43mln, Cairo studia il piano: intermediari a lavoro"

Ultimissime calcio Napoli - In Napoli fa le cifre, adesso. E’ quanto emerge dal lavoro degli intermediari in azione attorno ai naturali desideri del Torino (riuscire a mettere le mani su Verdi e Mario Rui) e alle legittime esigenze del Napoli.

MercatoTorino, Mazzarri vuole Verdi

Verdi rappresenta, nei piani del Torino, uno di quei rinforzi in grado per davvero di entrare in concorrenza continua con Falque e con Zaza. Uno di quei «14, 15 titolari necessari» cui alludeva Mazzarri a fine campionato, delineando filosoficamente le nuove strategie di mercato. E non stupiscano in negativo i dati relativi alla punta leggera del Napoli (ala granata tra il 2011 e il ‘13): perché è vero che ha firmato solo 3 reti e altrettanti assist con Ancelotti, in 22 presenze di campionato, ma giocando solo 699 minuti. Partendo soltanto in 9 circostanze da titolare.



Mazzarri vuole anche Mario Rui

Mario Rui, dal canto suo (20 gettoni in campionato), ha una buona capacità di armare il gioco in fase di spinta, arroventando la fascia mancina palla al piede, ma sapendo badare anche alle chiusure, al sostegno difensivo. Proprio per questo sia il portoghese sia l’italiano sono tra gli obiettivi primari del Torino. Che ha già messo in moto un paio di mediatori, deputati a creare le condizioni per il decollo di una trattativa tra le società, a gioco lungo.

Calcio mercato Napoli le ultimissime, De Laurentiis vuole 43 mln per cedere i due calciatori

Secondo quanto riporta Tuttosport: