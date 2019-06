Verdi-Roma, le ultime sul possibile scambio con Manolas: i dettagli [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Il nome di Kostas Manolas è sempre nei radar della Ssc Napoli anche se negli ultimi giorni si sono rincorse tante voci sulla trattativa tra Roma e Napoli. Questa mattina l'edizione odierna de "Il Messaggero" gli azzurri avrebbero proposto il cartellino di Simone Verdi come parziale contropartita dell'affare.

Calciomercato Napoli le ultimissime sullo scambio Verdi-Manolas

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, questa indiscrezione non trova alcuna conferma: Verdi non è mai stato offerto nell'ambito di questa trattativa. Il futuro dell'attaccante ex Bologna verrà deciso nelle prossime settimane. Il Napoli attende offerte che al momento non sono arrivate.