Sky - Non solo Torino, per Verdi spunta anche la pista Fiorentina: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli - Simone Verdi resta uno dei profili dati in partenza per il Napoli. L'esterno offensivo azzurro è da tempo vicino al Torino, ma le difficoltà di chiusura tra le due società potrebbero anche aprire scenari diversi per il giocatore nell'ultima settimana di mercato.

Simone Verdi

Verdi, inserimento Fiorentina

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, nelle ultime ore anche la Fiorentina di Commisso starebbe sondando il terreno per l'ex Bologna: i viola, dopo il no per Berardi, stanno monitorando la situazione relativa a Rafinha. Il brasiliano piace ma la trattativa stenta a decollare, per questo il ds Pradè starebbe pensando a Verdi come piano B.