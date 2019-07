Verdi, da Torino: "Trattative continue fra De Laurentiis e Cairo! E' la ciliegina e il prescelto dei granata"

Calciomercato Napoli - Simone Verdi nel mirino di mezza Serie A, dal Torino su tutte a Sampdoria e Atalanta. Ma Urbano Cairo detta i tempi degli acquisti granata: "Faremo qualcosa sul mercato, ad agosto sceglieremo la ciliegina per la torta granata. Finora abbiamo detto tanti ‘no’ sul mercato, probabilmente anche più dei nove che avevo svelato due settimane fa a Bormio. L’obiettivo era mantenere la squadra inalterata per poi fare ancora qualcosa da qui alla fine del mercato".

L'edizione odierna di Repubblica di Torino ha fatto il nome di Simone Verdi come l'obiettivo numero uno del Torino:

"La ciliegina avrà dunque il compito di rendere ancor più appetitosa la squadra dalla cintola in su e il prescelto dovrebbe spuntare da una lista di nomi che vede in cima quello di Simone Verdi. Oltre all’ex granata oggi al Napoli, che resta l’obiettivo numero uno oggetto di trattative continue fra Cairo e De Laurentiis, il nuovo direttore sportivo Massimo Bava strizza l’occhio anche al friulano d’Argentina Rodrigo De Paul come pure all’ivoriano del Genoa Christian Kouamé e al guineano del Bordeaux François Kamano".