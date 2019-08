Verdi al Torino, TuttoSport: manca solo il sì di Lozano! Il Napoli attende l'arrivo del messicano per chiudere

Calciomercato Napoli novità sull'affare Verdi-Torino. L'edizione odierna di TuttoSport anticipa lo scenario sull'attaccante azzurro sempre più vicino alla maglia granata

Prima di liberare Verdi il Napoli vuole chiudere per il messicano Hirving Lozano, 24 anni, che è sempre più in rotta di collisione con il Psv. E’ lui, infatti, l’uomo che vuole Ancelotti per avvicinare la Juventus e dare l’assalto, con più decisione e più possibilità, allo scudetto. Solo dopo aver portato a casa questo giocatore, che ieri è andato in panchina nel debutto in campionato della sua squadra, il presidente degli azzurri sistemerà gli ultimi dettagli con il Torino per la cessione di Verdi. Il giocatore, infatti, continua a mettere la squadra granata al primo posto nella sua lista preferenziale e Cairo vuole “regalarlo” al più presto a Mazzarri per potenziare la rosa in vista dei prossimi impegni di Europa League. Ai granata, dunque, non resta che aspettare. La situazione è chiara: Verdi è ad un passo dal Toro ma prima Ancelotti aspetta Lozano. Bisognerà capire se Verdi sarà convovato per la prossima trasferta del Napoli negli Usa.