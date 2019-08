Verdi al Torino. Il Napoli ha deciso di tenere in stand-by la cessione di Verdi al Torino in attesa di capire quale rinforzo riuscirà a regalare a Carlo Ancelotti che vorrebbe schierare i pezzi pregiati del mercato almeno per il match dello Stadium contro la Juventus. Lo riporta l'edizione odierna de La Repubblica.

Verdi al Torino