Venerato: "Traore arriva in Italia per le visite mediche: fissato il giorno! Barak più vicino, distanza ridotta con la Fiorentina. In difesa e su Ngonge..."

Ciro Venerato ha dato aggiornamenti di calciomercato alla Domenica Sportiva riguardo le ultime mosse del Napoli:

"De Laurentiis lavora anche dall'Arabia al mercato con i suoi collaboratori. Visite mediche tra martedì e mercoledì per Traore, arriverà in prestito con diritto di riscatto. Sfumato Dragusin ci sono 3 obiettivi: il primo è Perez che ha già l'accordo con il Napoli ma ha una valutazione alta dell'Udinese, l'alternative sono Theate e Brassier.

Barak è il prescelto per il centrocampo: offerta del Napoli di 500mila euro e obbligo di riscatto a 6 milioni legato alla qualiificazione in Champions. La Fiorentina chiede 10 e si può chiudere a 8. Se Zerbin parte e va al Frosinone il Napoli partecipa all'asta per Ngonge".