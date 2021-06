Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Smentite secche da Napoli e Sampdoria per la trattativa Thorsby, non c'è nessun tipo di accelerazione riguardo questa trattativa. La Salernitana deve stare attenta a Tutino, il Napoli ha ricevuto la chiamata dal Monza di Galliani che vorrebbe acquistarlo per il prossimo anno".