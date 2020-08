Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Ghoulam? L'ultimo problema del Napoli è la fascia sinistra. Faraoni? Arriva solo se va via Hysaj. Se l'albanese resta allora può arrivare Karbownik.

Under? Rientra in un altro fatto. Se Dzeko chiede alla Roma di andar via i giallorossi vanno su Milik e il Napoli prende Under. C'è sempre il discorso aperto per Boga".