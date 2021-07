Venerato rivela: "Spunta una clausola tra Emerson Palmieri e il Chelsea per il rinnovo. Ma il Napoli ha una strategia, c'entra Mario Rui"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, collega di Rai Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli è contento per il cambio di procuratore di Emerson Palmieri perchè Zahavi ha buoni rapporti con il club. Il prcuratore ha comunicato al Napoli che sul contratto del giocatore c'è una clausola opzionale di rinnovo annuale che potrebbe esercitare. Altra strada percorribile sarebbe guadagnare dalla cessione di Mario Rui e qualche altra piccola cessine per guadagnare 10-11 mln per convncere il Chelsea per arrivare ad Emerson Palmieri".