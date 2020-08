Venerato: "Per il rinnovo di Gattuso ci sarà da aspettare, non vuole nessun paracadute! La volontà è di andare avanti"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Rinnovo Gattuso? Lui è un allenatore atipico, non ha richiesto nessun paracadute in vista della prossima stagione. La volontà reciproca di andare avanti c'è, ma si è preferito aspettare ancora un po' per capire l'evolversi della prossima stagione del Napoli. Ci sarà dunque aspettare Pasqua per capire come si evolverà la vicenda".