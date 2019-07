Venerato: "James non andrà all'Atletico, Mendes lavora con Florentino per portarlo a Napoli entro il 2 settembre. Icardi? La Juve è in vantaggio"

Calciomercato - Il noto giornalista esperto di mercato, Ciro Venerato, ha riferito alcuni aggiornamenti circa le strategie del Napoli in tema di calciomercato, sui canali Rai.

Calciomercato Napoli

"Icardi, Pepè e James? In questo momento tra i big quello meno lontano dal Napoli è James Rodriguez. Mi risulta che Jorge Mendes sta ricostruendo la tela con Florentino Perez perchè è quasi certo che non verrà ceduto all'Atletico dopo la epsante sconfitta contro Simeone. Si sta riavvicinando il filo del discorso con Mendes e Perez e De Laurentiis.

Molto più lontano Lozano per i non buoni rapporti con Raiola.

Su Icardi il Napoli non riesce a superare i rivali bianconeri: c'è un accordo verbale tra Icardi e la Juve che ha offerto 7 milioni di ingaggio rispetto ai 6 offerti dal Napoli.

Per Pèpè leggiamo di un rilancio ma non mi risulta, ha fatto la sua scelta: vuole l'Arsenal e se proprio dovesse esserci un dietrofont sarà solo per il Psg non per il Napoli.

Napoli che adesso è concentrato su James Rodriguez: l'obiettivo è quello di averlo entro il 2 settembre.