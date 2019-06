Ciro Venerato, esperto di mercato e giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Veretout? Per prenderlo il Napoli dovrebbe cedere Allan. Con gli azzurri c’è una trattativa separata con Rog a titolo definitivo. De Rossi? Il discorso è fermo perché sta riflettendo ma la Fiorentina è sempre stata un passo avanti alle altre. Non a caso la Fiorentina pensa per Rog”.