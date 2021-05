RAI - Galtier ha detto sì a De Laurentiis! Biennale con opzione al terzo anno, doveva essere ufficializzato domani dal Nizza

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ieri aveva raggiunto con Jorge Mendes l’affare Conceicao. Poi è saltato tutto. Un procuratore che è molto amico dell'agente di Galier mi ha rivelato che il tecnico aveva un accordo con il Nizza a 3 milioni di euro per tre stagioni ed era arrivato anche il sì al Nizza, domani doveva arrivare l'ufficialità sul sito e tutto si è fermato. Pare che Galtier abbia accettato un biennale da De Laurentiis con opzione per il terzo anno. Allegri alla Juve ritornerebbe con alcuni dirigenti mandati via".