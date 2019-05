Venerato a CN24: "Veretout-Napoli, c'è l'accordo con il calciatore ma non con la Fiorentina!"

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Veretout è stato considerato l'alternativa ad Allan, ma ora potrebbe essere l'alternativa a Diawara. Io ho già detto che 7-8 giorni fa il Napoli ha cambiato strategia su Veretout. Il giocatore ha fatto capire al Napoli che accetterebbe questa scelta di vita. De Laurentiis tiene molto a chi accetta di venire a Napoli e non prendono tempo. Quasi sempre De Laurentiis non ha mai chiuso affari con calciatori che chiedono tempo. Ora non c'è trattativa spedita, c'è l'accordo con il calciatore ma non con la Fiorentina a causa dei problemi societari".