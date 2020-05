Venerato a CN24: "Valutazione altissima per Osimhen, il Napoli non si illude. Gabriel sogno di Gattuso in caso di addio Koulibaly"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni

"Tra il Lille e il ds Giuntoli feeling speciale. Il patron Lopez lavora col fondo Elliott che meno di 2 anni fa offri la scrivania del Milan al dirigente toscano. Giuntoli rifiutò ma il rapporto con Lopez e il diesse del Lille Campos ( che doveva fungere da capo scouting di Giuntoli al Milan) é rimasto ottimo. Su Osimhen il Napoli non si fa troppe illusione. Lopez spara 80 milioni il club azzurro può arrivare al massimo alla metà (più il cartellino di Ounas). La punta può avere futuro in premier o al Psg. Questo trapela da Castel Volturno. Meno irta la pista che porta a Gabriel. Centrale dei sogni di Rino Gattuso. Costa 30 miloni. Prima va dismesso Koulibaly ( ma alle condizioni di De Laurentiis non di Fali Ramadani) poi si penserà al brasiliano. Che vanta una altra problematica: é extracomunitario".