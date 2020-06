Venerato a CN24: "Under-Napoli, colloqui tra De Laurentiis e la Roma! I giallorossi fanno il prezzo, l'agente è al corrente della trattativa"

Ultimissime notizie Napoli calciomercato. Ciro Venerato svela gli ultimi aggiornamenti in tema di calciomercato in anteprima per CalcioNapoli24: focus su Cengiz Under, l'attaccante della Roma che nelle ultime ore è stato accostato con insistenza al Napoli, come possibile alternativa a Callejon ma non solo. Il Napoli ha già fatto un sondaggio in casa AS Roma, in attesa degli sviluppi legati a Bernardeschi e Ferran Torres, altri due calciatori che piacciono tantissimo a Giuntoli in quel ruolo.

Calciomercato, Napoli su Under

Venerato a CalcioNapoli24 con le ultime notizie sul mercato della SSCNapoli:

"Roma e Napoli trattano per Cengiz Under: colloqui telefonici tra Fienga e De Laurentiis per il turco, che a Roma guadagna 2,5 milioni di euro netti dopo il recente rinnovo. Il suo nuovo agente, Fali Ramadani, é tenuto al corrente della trattativa. Stando a quanto raccolto da Trigoria, la Roma potrebbe chiudere la trattativa anche dopo il 30 giugno. La base d'asta è 30 milioni, cifra che il Napoli intende abbassare”

La trattativa, comunque, è tutt'altro che arenata:

“La società ha sondato anche altri nomi, Josip Ilicic e Ferran Torres in primis viste le difficoltà per Bernardeschi. MaUnder resta l'obiettivo piu semplice da inseguire per costi è età”

Under Roma

Under è un attaccante classe 1997 turco. La Roma lo ha acquistato nel 2017 dall'Istanbul B.B. e da allora in tre stagioni Under ha totalizzato 86 presenze mettendo a segno ben 17 gol, di cui 4 in Champions League.

Dal 2016 Under è un punto fermo anche della Nazionale di calcio turca.

Under è un attaccante esterno, facilmente adattabile anche nel ruolo di trequartista. Dotato di un baricentro basso (è alto 173 centimetri) fa del dribbling il suo punto di forza. Under è di piede sinistro ma gioca bene anche con il destro.