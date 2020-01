Venerato a CN24: "Tre squadre più la Cina su Ghoulam, può partire anche in prestito! Attesa la chiamata di Mendes con le offerte"

Calciomercato Napoli - Faouzi Ghoulam si allontana, il futuro del terzino algerino sembra poter essere lontano dalla S.S.C. Napoli. Dopo i problemi degli ultimi mesi, il club azzurro infatti vorrebbe liberarsene.

Calcio mercato Napoli, tre club più la Cina su Ghoulam: le proposte

Tre squadre europee e la Cina su Faouzi Ghoulam. Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Per il terzino bisogna capire cosa accade con Ghoulam. Il giocatore non è al massimo e qualsiasi club deve prendersi un rischio. Il giocatore pre infortunio è un conto, quello post infortunio è un altro. Dipendesse dal Napoli, si vorrebbe accontentare il calciatore che chiede più spazio. Marsiglia, Lione, qualche club cinese e Watford le idee. Tutto si chiarirà quando Mendes chiamerà per portare un'offerta. Ghoulam potrebbe andare anche in prestito".