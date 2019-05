Venerato a CN24: "Su Hysaj c'è l'Ateltico Madrid, spunta una ipotetica pista Sarri! Juventus? C'è già Cancelo"

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"L'abbiamo detto mesi fa che la società aveva chiesto notizie a Giuffredi su Hysaj e Mario Rui. E' stato solo confermato quello che avevo anticipato un mesetto e mezzo fa. Ad Hysaj si può solo dire grazie, con Sarri si è trovato sicuramente meglio: resta un calciatore importante, avrà un buon mercato e troverà una squadra importante. Il Napoli può pretenedere per lui 20-25 milioni di euro. Pista estera? A meno che Sarri non torni in Italia, altrimenti sempre più estero. E' un pallino dell'Atletico Madrid che ora, però, deve vendere qualche terzino. E' ancora presto, le squadre più in là le conosceremo. Il futuro di Hysaj è più all'estero che in Italia, a meno che non esca fuori una situazione in Serie A che ora ancora non c'è. La pista Sarri è ipotetica: se il tecnico ex Napoli resta al Chelsea non se ne può fare nulla, se Sarri si muove dipende in che club andrà. La Juventus ha Cancelo, dubito Hysaj accetti di fare al riserva alla Juve. E' tutto molto aperto, fino a quando non ci sarà un quadro completo delle panchine non avremo certezze".