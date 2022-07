Calciomercato Napoli - Spunta il nome di Kevin Trapp per la porta del Napoli. Suggestione che giunge a sorpresa dalla Germania ma che non trova riscontri. Ciro Venerato ha infatti scartato la pista ai microfoni di CalcioNapoli24: "Smentite su un possibile arrivo di Trapp. Costi elevati per il club azzurro. Il portiere non rientra nei parametri economici campani".