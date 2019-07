Venerato a CN24: "Senza la cessione di Insigne non arriverà Icardi. Giuntoli poco convinto dell'investimento per Lovera del Rosario. Su Leao..."

Calciomercato Napoli - L'esperto di Rai Sport Ciro Venerato ha rilasciato aggiornamenti esclusivi sugli affari in entrata della Ssc Napoli a CN24.it riguardo l'ipotesi Icardi

"Su Icardi melina tattica del Napoli che attende che il prezzo cali e siano eventualmente giocatore ed agente a fare la prima mossa. Senza la cessione di Insigne però non ci sarebbero i margini economici per chiudere la trattativa. Aggiornamento su Leao e Lovera. La prima punta del Lille piace molto a Giuntoli che lo segue dai tempi dello Sporting ma 30 miloni sono forse troppi per una potenziale scommessa. Anche in questo caso è tutto legato al possibile arrivo di Icardi o dello stesso Rodrigo mai uscito dai radar del diesse azzurro. Su Lovera confermati i contatti con il suo entourage, ma in questo caso prezzo e valutazioni dello scouting azzurro non coincidono. Inoltre è valutato più una seconda punta che un esterno puro. Giuntoli poco convinto dell'investimento".