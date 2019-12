Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Sussurri molti e poche grida su l'asse Milano-Napoli. Solo chiacchierate informali tra Napoli e Inter per lo scambio Llorente-Politano. Bollata dalle rispettive dirigenze come semplice ipotesi. Su Politano molto più avanti la Fiorentina. L'Inter disposta alla cessione in Toscana. Sullo sfondo possibili opzioni per Chiesa e Castrovilli"