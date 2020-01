Venerato a CN24: "Rinnovo Insigne, probabile un incontro con Raiola. Mertens ha avuto un'offerta dal West Ham"

Ultimissime mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Calciomercato Napoli

“Rinnovo Insigne? Se quest'anno sarà chiuso come si deve è probabile che il Napoli possa sedersi al tavola con Raiola per discuterne. Ora è prematuro. Mertens ha avuto un'offerta dal West Ham che è stata rifiutata, il Napoli l'ultima offerta la farà a mercato chiuso ma sono poche le possibilità di rinnovo. Callejon piace molto a Gattuso ma ad ogni giorno che passa diventa più difficile. Lo spagnolo, a differenza del belga, non ha rifiutata l'offerta del Napoli ma ha preso tempo".