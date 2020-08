Venerato a CN24: "Raiola nel ritiro del Napoli, è atteso nel pomeriggio! Due i calciatori da trattare con De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso"

Calciomercato Napoli - Ultim'ora di mercato direttamente dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro, come racconta a CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato:

"È in arrivo a Castel di Sangro Mino Raiola, atteso dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dall'allenatore azzurro Gennaro Gattuso.

Sul tavolo il futuro dell'attaccante messicano Hirving Lozano, che il Napoli vorrebbe confermare.

Meno chances, invece, per l'attaccante esterno della Juventus Federico Bernardeschi, da pochi giorni nuovo profilo della scuderia dell'importante agente: lo stipendio, da questo punto di vista, non è in linea con i parametri stilati dal club azzurro.

Raiola dovrebbe arrivare dopo l'allenamento pomeridiano, con seguente cena con i dirigenti azzurri"