Venerato a CN24: "Pépè, mossa a sorpresa di ADL: lo sta convincendo a rompere con gli agenti per il Napoli!"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi dall'esperto di Rai Sport Ciro Venerato che in diretta a CN24 live ha rilasciato alcune dichiarazioni sui movimenti in entrata e uscita su CN24 TV

Pépé? Gli agenti hanno accordo totale con l'Arsenal, manca solo di fatto la firma del ragazzo. Sta accadendo qualcosa d'importante, De Laurentiis sta cercando di convincere personalmente il ragazzo inducendolo a rinnegare l'accordo degli agenti con l'Arsenal interessati alle commissioni di 10 milioni. Sarebbe un'impresa titanica qualora ci riuscisse il presidente che in questo modo spera che Pépé possa rompere con gli agenti. De Laurentiis ha garantito al ragazzo gli stessi soldi dell'Arsenal con bonus: la prima offerta era di 3.5 milioni, ora è passato a 5 con bonus. Il Napoli ha detto che senza Pépé non darà Ounas al Lille.

Il Napoli è convinto di avere James entro il 2 settembre, c'è solo da stare zitti in casa partenopea per non alimentare altre polemiche con Perez.

Icardi? Ci sarà l'incontro con De Laurentiis, me l'ha confermato Inter: saranno primi approcci. L'attaccante ha un accordo verbale con Juve da 7.5 milioni per 5 anni"