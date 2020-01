Venerato a CN24: "Politano è del Napoli, in via di definizione anche i diritti d'immagine". Cifre e dettagli dell'affare, visite mediche lunedì

Ultime calciomercato Napoli - Matteo Politano sarà un nuovo calciatore del Napoli, come annuncia a CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato.

"Ora si può dire, Matteo Politano è un calciatore del Napoli: dalla sede nerazzurra arrivano conferme sulle nostre anticipazioni di ieri sera. Solo stamattina le due dirigenze hanno chiuso il cerchio con un piccolo sforzo reciproco: l'Inter è scesa a 24 milioni, mentre il Napoli é salito rispetto ai 22 di ieri pomeriggio.

Anche il Napoli conferma l'accordo con l'Inter per Politano, con nuovi dettagli: due milioni di euro di prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a diciannove milioni nel 2021. Ai quali vanno aggiunti 2,5 milioni di bonus legati al rendimento del calciatore e ai risultati del club, per un totale di 23,5 milioni di euro. Il giocatore guadagnerà 2,2 milioni di euro per quattro anni e mezzo, così divisi: due milioni netti più 200mila euro di bonus.

Sarà un prestito con obbligo di riscatto fissato nel 2021: visite mediche fissate lunedì mattina a Villa Stuart. Ormai non ci sono più dubbi, Matteo Politano è un calciatore del Napoli"