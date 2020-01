Calciomercato Napoli - L'esperto di RAI Sport Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24 sullo scambio Politano-Llorente con l'Inter. Grossa novità sul'attaccante spagnolo

"Giornata intensa per la trattativa Politano. Giuntoli non vorrebbe inserire Llorente, ma chiudere a 20 miloni piu 2 di bonus. In giornata nuovi contatti tra Marotta, De Laurentiis, Ausilio e Giuntoli. Con gli agenti di Politano è tutto o quasi definito: 2.2 miloni annui dovrebbero bastare"