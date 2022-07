Venerato a CN24: "Petagna? Ho ricevuto un messaggio dal Monza. Su Ounas c'è il Bologna"

Il giornalista RAI esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto nel corso di Speciale Calciomercato in onda su CalcioNapoli24tv per gli ultimi aggiornamenti sulle trattative del Napoli.

Ounas? Il Napoli aveva trovato due soluzioni, come la Salernitana e il Monza. Prima che il Monza prendesse Caprari lo stesso Ounas era freddo nonostante lo volesse Stroppa. Ora c'è questa voce Bologna, credo sia ancora presto per Ounas.

Petagna? Ci sono stati dei colloqui. Il giocatore vuole andare al Monza ma il club mi scrive: 'Trattativa si, ma accordo non ancora'. Poi magari chiuderanno domani. Il Napoli secondo me prende tempo per vedere un sostituto con garanzie. Il napoli vuole un prestito oneroso con obbligo, ma un obbligo semplice.