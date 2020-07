Venerato a CN24: "Osimhen sarà un giocatore del Napoli a momenti, tutto concluso a prescindere da Karnezis. Koulibaly via a 75 milioni"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Osimhen

Osimhen-Napoli, gli aggiornamenti

“Ennesimo colloqui telefonici tra Campos e Giuntoli ieri notte. Mentre si parlava di bonus e tanto altro, è stato inserito da Orestis Karnezis. L’agente del portiere ha saputo questa notizia in mattinata. Il Lille ha chiesto il portiere e il Napoli ha detto sì. Farà le valutazioni il calciatore ora con i club che attendono. La trattativa si chiuderà anche senza Karnezis nel caso, tutto è definito. Ounas inserito nella possibile trattativa con Gabriel, c’è un accordo verbale. Koulibaly venderà a 75 e 80 il giocatore. Osimhensarà un giocatore del Napoli, è tutto definito”.