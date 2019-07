Venerato a CN24: "Onyekuru offerto al Napoli ma mai trattato! Arrivano smentite da Dimaro sull'offerta all'Everton"

Calciomercato - Il Napoli punta un attaccante sul mercato in entrata, e sotto la lente di ingrandimento del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori finiscono gran parte dei campionati europei, anche quelli fuori dalla Big 5 (Italia, Inghilterra, Germania, Francia e Spagna).

Onyekuru, nuova pista per l’attacco Napoli?

Secondo quanto raccontato dai colleghi belgi di Le Soir, ci sarebbe un nuovo nome da aggiungere alla lista dei possibili acquisti del Napoli: Henry Onyekuru, attaccante esterno nigeriano 22enne di proprietà dell’Everton e nella scorsa stagione in prestito al Galatasaray in Turchia (16 gol in 44 partite).

Arrivano smentite sull'interessamento

Il nome di Onyekuru, tuttavia, sembra essere destinato ad essere allontanato dal Napoli. Lo afferma il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato ai taccuini di CalcioNapoli24:

"Arrivano smentite da Dimaro su questo presunto interesse del club per il nigeriano Onyekuru dell'Everton: il calciatore è stato proposto ma mai trattato dalla dirigenza azzurra, perciò non sono nemmeno mai offerti i 16 milioni di cui parla il quotidiano belga Le Soir"