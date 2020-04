Venerato a CN24: "Non sarà Vertonghen l'erede di Koulibaly! Due aspetti non convincono, Giuntoli valuta altre piste"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista di Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni circa l'interessamento del Napoli per Jan Vertonghen del Tottenham:

"Non sarà il belga Vertonghen l'erede del partente Koulibaly. Il difensore é stato più volte valutato dal ds Giuntoli nelle due precedenti sessioni di mercato ma le sue richieste economiche hanno sempre bloccato ogni sorta di trattativa. Non figura ora tra gli obiettivi estivi per due ragioni dopo un dibattito ad ampio raggio: il primo aspetto é anagrafico, non da affidabilità di investimento lungimirante. Non sempre capita un Albiol. Il secondo punto è economico: stipendio non in linea con il possibile potenziale. Giuntoli batterà altre strade".