Venerato a CN24: "Nessun passo avanti per Rodrigo e De Paul! Lozano? Il calciatore cerca altro"

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Se resta Mertens arriva solo l'alternativa a Milik in attacco, se va via anche il polacco prendiamo un esterno e una punta centrale. Ancelotti ribadirà stasera a Capri di cercare un accordo con Mertens: il Napoli non può perderlo a parameto zero. Il Napoli segue Lozano, De Paul, Rodrigo: sono questi i nomi, oltre a quello di Quagliarella qualora sfumassero gli altri tre.

Ad oggi nessun passo avanti su Rodrigo e De Paul, due passi indietro sono stati fatti per Lozano. Per il messicano c'è contro la volontà del calciatore che vuole capire se c'è qualcosa di meglio del Napoli. Quagliarella sarebbe un'alternativa normale ad una prima punta come Milik".