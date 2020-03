Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it. Ecco quanto dichiarato:

"Fari puntati anche sulle manovre di mercato in difesa. Milenkovic costa troppo. La scorsa estate Commisso chiedeva 40 miloni. Cifre irreali per la dirigenza azzurra che segue con interesse Barisic. Ma il terzino sinistro dei Rangers non è una prima scelta. Sul taccuino dello scouting partenopeo ci sono altri profili".