Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Ecco quanto evidenziato sulla possibile trattativa per Mauro Icardi:

"Napoli e Icardi strada in salita per non dire impervia. Il suo entourage chiede 10 miloni annuì. 8 più 2 di bonus. E diritti di immagine esclusivi. Richieste irricevibili per la dirigenza azzurra che quasi certamente rivolgerà le sue attenzioni altrove".