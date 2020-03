Venerato a CN24: "Napoli, bocciato Santamaria dell'Angers! Azzurri alla ricerca di un incontrista, Allan pronto a lasciare a fine stagione"

Mosse di mercato in vista per il Napoli, specialmente nel reparto di centrocampo come racconta a CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato:

“Giornate di valutazioni in casa Napoli, perchè per il centrocampo è stato bocciato il profilo del francese Baptiste Santamaria: il centrocampista 25enne dell’Angers viene ritenuto un vertice basso del reparto, più simile al tedesco Diego Demme e non un incontrista come Allan. Il Napoli cerca un mediano con le caratteristiche del brasiliano, pronto a lasciare Napoli a fine stagione”