Venerato a CN24: "Milik? Se arriva Icardi va via, altrimenti rinnova. Arek ha mercato, se la Roma non dovesse prendere Higuain..."

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live'.

“Milik? Lascerebbe il Napoli se venisse Icardi, dubito accetterebbe la stessa presenza dell’argentino e dubito possano giocare assieme nonostante le doti tecniche differenti.

Il Napoli aspetta di capire se potrà arrivare uno come Icardi oppure solo uno come James: a quel punto dopo la fine del mercato lo convocherebbe per parlare del rinnovo contrattuale.

Milik ha sicuramente mercato: se la Roma dovesse cedere Dzeko e non prendesse Higuain, magari potrebbe essere interessata a Milik. Chi lo dice che non possa essere così? Non diamo retta alle smentite.

Si stanno facendo delle valutazioni, così come le sta facendo il calciatore con il suo entourage. Se Icardi va alla Juventus, il Napoli rinnova Milik dopo la fine del mercato.

Prezzo del cartellino di Milik? Scade nel 2021, da una parte potrebbe costare 50 milioni ma la situazione impone di calare la valutazione sui 35 milioni di euro con bonus.

Betis? Mi risulta che Borja Iglesias sia il loro primo obiettivo"