Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

“Milik? La Roma gli ha dato sette giorni per decidere. Il Napoli non vuole privarsi di Meret, ma il ragazzo non accetta la panchina: se da qui al 5 ottobre ci saranno offerte l'entourage ha chiesto al club di valutarle. E' un mini braccio di ferro"