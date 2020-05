Venerato a CN24: "Mertens resta a Napoli, settimana prossima la firma! Biennale da 4 milioni con bonus alla firma migliorato, grande lavoro di Gattuso e Giuntoli. Ecco tutte le cifre"

Ultime calciomercato Napoli. Dries Mertens è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con gli azzurri. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai nostri microfoni svelando tutti i dettagli e le cifre della trattativa:

"Mertens resta a Napoli, poche ore fa ha rifiutato l'offerta dell'Inter! Aveva chiesto 8 miloni netti per 2 anni comprensivi di bonus alla firma. No secco di Marotta e Ausilio fermi sul biennale da 6 netti con opzione per il terzo anno ( comprensivo di bonus alla firma). Il Napoli in mattinata ( colloquio tra Giuntoli e Mertens su Skype tra Genova e Napoli) aveva rilanciato l'offerta: biennale da 4 milioni ma bonus migliorati, 200mila relativi al quarto posto e 300 mila a scalare su numero di goal ( 25, 30 o 35 reti) . E un bonus alla firma di 2 miloni netti a scalare ( se in 2 anni il club va in Champions o vince lo scudetto). Ma la differenza l'hanno fatta Gattuso e Giuntoli, che hanno fondato il nuovo Napoli su di lui. A Milano sarebbe stata terza punta ( al posto di Sanchez ). Domani mattina atteso a Castel Volturni il ds Giuntoli per limare dettagli e bonus. Firma attesa la prossima settimana. Mertens resta a Napoli. Un lunedì ricco di colpi di scena. Inter beffata in extremis"