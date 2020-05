Venerato a CN24: "Faccia a faccia Mertens-Giuntoli, parti più vicine! Pronto nuovo tavolo di trattativa, spunta una frase da Castel Volturno"

Ultime calciomercato Napoli. Nuovo capitolo nella trattativa per il rinnovo di Dries Mertens. A svelarci le ultime novità è Ciro Venerato, giornalista di Raisport e esperto di calciomercato, che ai nostri microfoni ha raccontato gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda che mantiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri:

"Mertens-Napoli più vicini? Arrivano nuovi dettagli sulla notizia riportata dai colleghi di Sportitalia con Alfredo Pedullà. Stamattina si è registrato un nuovo passo avanti tra le parti. Un dialogo tra Giuntoli e il giocatore per stemperare le tensioni degli ultimi giorni: il direttore sportivo è a Genova (rientrerà domani in Campania) ed ha avuto modo di sentire il belga collegato via Skype. Il Napoli ( come scritto ieri) ha apprezzato la lealtà dell'attaccante che ha subito comunicato di avere avuto una mail ufficiale dall'Inter. Ora vanno smussati alcuni angoli tra le parti ( su multe e bonus più alto alla firma) ma c'è disponibilità a rivedersi intorno ad un tavolo. Gira una frase a Castel Volturno dopo il colloquio di stamattina. Il belga ha fatto un passo indietro, noi uno in avanti verso lui. Se sono rose fioriranno ma ora scenario mutato. Inter non più in pole position come ieri sera"