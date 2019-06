Venerato a CN24: "Manolas chiede 4.5 milioni di euro di ingaggio, il Napoli offre di meno! In serata Petrachi valuterà le offerte di Giuntoli"

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “

"Manolas? La giornata importante potrebbe essere oggi, la Roma ha urgenza di chiudere Manolas per bilancio. Petrachi e Giuntoli non hanno ancora trovato l'accordo: il Napoli non valuta Manolas 16 milioni più Diawara, ieri era fermo ad 11. Oggi Giuntoli ha offerto 12 milioni ma non sono bastati per chiudere l'accordo. Manolas adesso vuole molti più soldi, circa 4.5 milioni di euro. Il Napoli vuole accontantarlo ma vuole uno sconto sul prezzo del cartellino. Lungo colloquio telefonico, Giuntoli ha proposto tre soluzioni per chiudere. Petrachi ha incassato, ne parlerà con Baldissoni e Pallotta. In serata la Roma le valuterà. Quel che interessa ai tifosi è Manolas al Napoli e Diawara alla Roma: io ne sono convinto. Il Napoli è disposto ad accollarsi il costo del cartellino di Manolas entro il 30 giugno lasciano poi alla Roma la possibilità di tesserare Diawara dal 1 luglio per non gravare sul bilancio. Giuntoli e Raiola? Non si sono visti a Montecarlo. Il Napoli può proporre a Manolas un ingaggio da 4 milioni più bonus".