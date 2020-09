Venerato a CN24: "La Juve attende l'accordo tra Roma e Napoli per Milik, restano alla finestra quattro club stranieri"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato di Rai Sport è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Ad oggi la Juve andrà su Suarez se non si sblocca Milik-Roma e di conseguenza si libera Dzeko. Al momento piace ed è in pole Dzeko per la Juve. Ma senza trasferimento alla Roma ci sarà lo stesso la cessione di Milik. Anche altri club parlano con lui e il suo agente. Atletico Madrid, Benfica, Tottenham e Newcastle sono alla finestra".