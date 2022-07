Venerato a CN24: "Kim-Napoli aspetti contrattuali da chiarire, il club non molla altre due piste"

Il giornalista RAI esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto nel corso di Speciale Calciomercato in onda su CalcioNapoli24tv per gli ultimi aggiornamenti sulle trattative del Napoli.

"Kim? Anche oggi mi arrivano segnali di fumata bianca per Kim. C'è un continuo scambio mail, siamo ancora in mare aperto, ci sono aspetti contrattuali da chiarire in merito alla rateizzazione da pagare Il contratto col calciatore non è semplice, o bello e fatto,

C'è accordo sulla cifra: 2 mln con bonus, oppure 2.5 mln con bonus. Bonus che fanno gola ai suoi agenti, piuttosto avidi. C'è un carteggio da affrontare che mi fa dire che non siamo ancora alle battute finali. Da ieri c'è un crescente e moderato ottimismo, che fa il paio con un sano realismo.

Dal Napoli mi dicono che fin quando non si firma non possiamo dare per certo l'affare o concluso. Mi arriva che il Napoli non ha mollato le altre piste come Diallo in primis. Ma anche con gli agenti di Lindeloff, perchè il club non ha ancora la certezza di Kim.

Si continua a trattare anche con loro: questo significa che il Napoli si sente ottimista con Kim ma il contratto non è ancora firmato e il Fenerbahce non ha ancora accettato. Si discute anche della cifra finale oltre che del contratto: i contratti del Napoli sono lunghi. L'Everton non ha ancora affondato con Kim, ha avuto un colloquio con gli agenti e questo lo sa anche il Napoli.