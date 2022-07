Venerato a CN24: "Kim Min-jae ha firmato per 5 anni: ingaggio da 2,5mln più bonus. Spunta una clausola da 50mln"

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato:

"Le cifre ufficiali di Kim Min-jae al Napoli. Kim è stato pagato in due parti, 20mln. L'accordo con il Fenerbache ha consentito il pagamento in due rate. Contratto? Il Napoli conferma che sono 5 anni e non 3 + 2. Bisogna capire in questi 5 anni che possibilità ci sono, in quanto dal terzo anno, il calciatore può liberarsi andando all'estero con il pagamento di una clausola da 50mln lordi, 47,5 mln netti. Questa è la cifra. Il giocatore guadagnerà 2,5 mln più bonus legati alla Champions, lo Scudetto, l'Europa League, in base a gare garantite. Potrebbe arrivare a 3mln di ingaggio, ma anche oltre".