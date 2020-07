Venerato a CN24: "Il Napoli può chiudere Under quando vuole, ma prima proverà a prendere Bernardeschi"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Napoli sta valutando tante piste, come Veretout, Szoboszlai, Jovic e tanti altri obiettivi. Ovviamente se arriva Osimhen non fai Jovic. Il Milan ha trovato l'accordo con Rangnick tra dicembre e gannio, nel frattempo però Pioli ha iniziato a ingranare la marcia e tutto è cambiato. Under piace al Napoli, ma bisogna capire se ci sarà la possibilità di prendere qualcuno più forte di Under. Non ci sono accordi tra Roma e Napoli, ma sono due società in continuo contatto. Alla Roma piacciono Ospina e Milik. Gli azzurri sanno quanto chiedono Under e l'agente, può chiudere quando vuole, ma sta cercando di capire altre possibilità. Bernardeschi è nei pensieri del Napoli sempre, è tra le prime scelte. La Juve ha l'accordo con Milik, ma ad oggi è difficile per diritti d'immagine e ingaggio di Bernardeschi".