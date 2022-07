Venerato a CN24: "Il Napoli prende tempo con Meret, saltato Navas. L'occasione può essere Kepa ma senza fretta"

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato:

"Portiere? Si prende tempo con Meret. Kim è extracomunitario, quindi Keylor Navas non può più arrivare. Arirverà un portiere ma senza fretta per non bruciarsi la possibilità di prendere un portiere importante negli ultimi giorni di mercato. Non ha senso andare subito su Sirigu e Neto, che arriverebbero subito. Per Sirigu manca l'accordo economico, il calciatore chiede 1 mln, il Napoli ne offre 500 mila. Da qui a due settimane, Kepa può essere preso come occasione dal Chelsea. Così come per altri portieri. Trapp non è più nelle idee del Napoli".